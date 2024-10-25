⏳ Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП и отчеты

Нужно сдать РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1, декларации по НДС и налогу на прибыль.
Какие отчеты за 3 квартал должны сдавать организации и ИП на разных режимах налогообложения – смотрите в нашей таблице.
Также сегодня истекает срок сдачи уведомления по ЕНП. Там будут такие налоги:
НДФЛ налогового агента за период с 01.10.2024 по 22.10.2024 – код периода 34/01;
авансовый платеж за 3 квартал 2024 года по УСН – код периода 34/03;
авансовый платеж за 3 квартал 2024 года по НДФЛ ИП – код периода 33/04;
авансовые платежи за 3 квартал 2024 года по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу – код периода 34/03.
Какие налоги с какими КБК и кодами периодов еще войдут в это уведомление, мы разбирали тут.
Налоговая строго следит за сроками сдачи отчетов, мы это учли и добавили в курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» рекомендации, которые будут полезны и новичкам, и опытным специалистам. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 12 900 рублей вместо
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