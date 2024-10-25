⏳ Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП и отчеты

Сегодня 25 октября — последний день сдачи отчетности за 3 квартал 2024 года.

Нужно сдать РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1, декларации по НДС и налогу на прибыль.

Какие отчеты за 3 квартал должны сдавать организации и ИП на разных режимах налогообложения – смотрите в нашей таблице.

Также сегодня истекает срок сдачи уведомления по ЕНП. Там будут такие налоги:

НДФЛ налогового агента за период с 01.10.2024 по 22.10.2024 – код периода 34/01;

авансовый платеж за 3 квартал 2024 года по УСН – код периода 34/03;

авансовый платеж за 3 квартал 2024 года по НДФЛ ИП – код периода 33/04;

авансовые платежи за 3 квартал 2024 года по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу – код периода 34/03.

Какие налоги с какими КБК и кодами периодов еще войдут в это уведомление, мы разбирали тут.