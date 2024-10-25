ФНС: работодатели подменяют трудовые отношения договорами ГПХ с самозанятыми

Выявить подмену трудовых отношений ФНС сможет по отчетности работодателя и ряду других критериев (регулярность поступлений от организации самозанятому или количество самозанятых в организации).

Чтобы доказать подмену трудовых отношений внимание налоговиков будет обращено на следующие обстоятельства:

подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего распорядка и графика работы;

обеспечение работодателем условий труда;

выполнение работником трудовой функции за плату;

выполнение сотрудником работы только по определенной специальности, квалификации или должности;

регулярность привлечения самозанятых для выполнения работ;

выплаты в пользу самозанятых, у которых отсутствуют иные источники доходов либо доход, полученный по ГПД, является основным;

выплаты в пользу самозанятых осуществляются с определенной периодичностью (1 – 4 раза в месяц).

За выявленные факты подмены трудовых отношений работодателю придется уплатить НДФЛ и страховые взносы за все время действия договора с самозанятым, а также заплатить штраф, предупреждают налоговики.