Самозанятые

ФНС: работодатели подменяют трудовые отношения договорами ГПХ с самозанятыми

Выявить подмену трудовых отношений ФНС сможет по отчетности работодателя и ряду других критериев (регулярность поступлений от организации самозанятому или количество самозанятых в организации).

Чтобы доказать подмену трудовых отношений внимание налоговиков будет обращено на следующие обстоятельства:

  • подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего распорядка и графика работы;

  • обеспечение работодателем условий труда;

  • выполнение работником трудовой функции за плату;

  • выполнение сотрудником работы только по определенной специальности, квалификации или должности;

  • регулярность привлечения самозанятых для выполнения работ;

  • выплаты в пользу самозанятых, у которых отсутствуют иные источники доходов либо доход, полученный по ГПД, является основным;

  • выплаты в пользу самозанятых осуществляются с определенной периодичностью (1 – 4 раза в месяц).

За выявленные факты подмены трудовых отношений работодателю придется уплатить НДФЛ и страховые взносы за все время действия договора с самозанятым, а также заплатить штраф, предупреждают налоговики.

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