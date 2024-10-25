ФНС: работодатели подменяют трудовые отношения договорами ГПХ с самозанятыми

Чтобы доказать подмену трудовых отношений внимание налоговиков будет обращено на следующие обстоятельства:
подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего распорядка и графика работы;
обеспечение работодателем условий труда;
выполнение работником трудовой функции за плату;
выполнение сотрудником работы только по определенной специальности, квалификации или должности;
регулярность привлечения самозанятых для выполнения работ;
выплаты в пользу самозанятых, у которых отсутствуют иные источники доходов либо доход, полученный по ГПД, является основным;
выплаты в пользу самозанятых осуществляются с определенной периодичностью (1 – 4 раза в месяц).
За выявленные факты подмены трудовых отношений работодателю придется уплатить НДФЛ и страховые взносы за все время действия договора с самозанятым, а также заплатить штраф, предупреждают налоговики.
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