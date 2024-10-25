Минэкономразвития подвело итоги саммита стран БРИКС

Он отметил, что партнерство стран внутри БРИКС активно развивается:

за 7 месяцев этого года торговля России со странами БРИКС — выросла почти на 14% ;

за 3 года доля расчетов России со странами БРИКС в нацвалютах — выросла более чем в три раза.

Министр отметил, что под председательством России в этом году выработан ряд значимых решений.

В торговле запущен неформальный механизм консультаций по вопросам ВТО на уровне делегаций БРИКС. Обсуждалось урегулирование споров между участниками электронной торговли, и достигнута договоренность информировать друг друга об успешных практиках их применения.

Планируется создать Международную ассоциацию особых экономических зон (ОЭЗ). Сейчас в БРИКС около 3 тыс. специальных экономических зон – это более 40% от всех мировых СЭЗ.

Создана рабочая группа по туризму. Она займется продвижением туристического потенциала, привлечением инвестиций, цифровизацией отрасли, повышением компетенций туроператоров, подготовкой кадров.

«Оцениваем итоги председательства России положительно. Продолжаем работу с партнерами, в том числе с заинтересованными во вступлении в союз странами», – заключил Решетников.

Ранее мы сообщали, что Президент РФ дал прогноз о доле стран БРИКС в мировой экономике по итогам 2024 года.