Минэкономразвития подвело итоги саммита стран БРИКС

Он отметил, что партнерство стран внутри БРИКС активно развивается:
за 7 месяцев этого года торговля России со странами БРИКС — выросла почти на 14%;
за 3 года доля расчетов России со странами БРИКС в нацвалютах — выросла более чем в три раза.
Министр отметил, что под председательством России в этом году выработан ряд значимых решений.
В торговле запущен неформальный механизм консультаций по вопросам ВТО на уровне делегаций БРИКС. Обсуждалось урегулирование споров между участниками электронной торговли, и достигнута договоренность информировать друг друга об успешных практиках их применения.
Планируется создать Международную ассоциацию особых экономических зон (ОЭЗ). Сейчас в БРИКС около 3 тыс. специальных экономических зон – это более 40% от всех мировых СЭЗ.
Создана рабочая группа по туризму. Она займется продвижением туристического потенциала, привлечением инвестиций, цифровизацией отрасли, повышением компетенций туроператоров, подготовкой кадров.
«Оцениваем итоги председательства России положительно. Продолжаем работу с партнерами, в том числе с заинтересованными во вступлении в союз странами», – заключил Решетников.
Ранее мы сообщали, что Президент РФ дал прогноз о доле стран БРИКС в мировой экономике по итогам 2024 года.
Комментарии3
Жителям Казани - можно вЫдохнуть...
А поутру она очнулась...
лучше поглубже вдохнуть! Хоть запахи с хорошей едой понюхать, наверное ещё пахнет на всю Казань.