Сотрудникам госкомпаний расширили показатели, за недостижение которых урежут премию

Кабмин объявил, что создал условия для повышения качества работы сотрудников госкомпаний, а также отдельных некоммерческих организаций.

Михаил Мишустин подписал распоряжение от 24.10.2024 № 2991, устанавливающее расширенный перечень показателей для депремирования должностных лиц и руководителей таких структур, если они не достигают установленных ключевых показателей эффективности (КПЭ).

В числе новых оснований для сокращения годовых премий – несоблюдение рекомендаций по сокращению операционных расходов организации. За отсутствие установленных результатов такой работы гендиректор может лишиться 20% премии.

Также депремирование на 20% ждет должностных лиц и руководителей, не исполнивших установленные показатели цифровой трансформации организации, сообщает сайт кабмина.

В 2021 году Правительство инициировало реформу институтов развития и госкомпаний, чтобы сделать их более эффективными и переориентировать на достижение национальных целей развития, утвержденных Президентом.

Применительно к госкомпаниям для более точной оценки их деятельности были утверждены методические рекомендации по формированию КПЭ работы. КПЭ разделили на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность, и отраслевые, связанные с наццелями развития.

У госкомпаний появилась обязанность публиковать отчеты о достижении КПЭ, а вознаграждение топ-менеджеров привязали к этому показателю.