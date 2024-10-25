Премии

Сотрудникам госкомпаний расширили показатели, за недостижение которых урежут премию

Правительство РФ определило дополнительные меры стимулирования госкомпаний для достижения ключевых показателей эффективности.

Кабмин объявил, что создал условия для повышения качества работы сотрудников госкомпаний, а также отдельных некоммерческих организаций.

Михаил Мишустин подписал распоряжение от 24.10.2024 № 2991, устанавливающее расширенный перечень показателей для депремирования должностных лиц и руководителей таких структур, если они не достигают установленных ключевых показателей эффективности (КПЭ).

В числе новых оснований для сокращения годовых премий – несоблюдение рекомендаций по сокращению операционных расходов организации. За отсутствие установленных результатов такой работы гендиректор может лишиться 20% премии.

Также депремирование на 20% ждет должностных лиц и руководителей, не исполнивших установленные показатели цифровой трансформации организации, сообщает сайт кабмина.

В 2021 году Правительство инициировало реформу институтов развития и госкомпаний, чтобы сделать их более эффективными и переориентировать на достижение национальных целей развития, утвержденных Президентом.

Применительно к госкомпаниям для более точной оценки их деятельности были утверждены методические рекомендации по формированию КПЭ работы. КПЭ разделили на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность, и отраслевые, связанные с наццелями развития.

У госкомпаний появилась обязанность публиковать отчеты о достижении КПЭ, а вознаграждение топ-менеджеров привязали к этому показателю.

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