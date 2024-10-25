Глава комитета Госдумы по экономической политике: «Россия стала четвертой экономикой мира»

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин в ходе рассмотрения в первом чтении проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов сделал ряд заявлений.

Несмотря на то, что в отношении России за последние 10 лет введено 21 тыс. санкций, национальная экономика продолжает расти. Прошлый год – 3,6%, текущий – до 4%, заявил он.

«Если мы посмотрим на цифры, которые показывают наши отрасли, то увидим, что растут сектора, которые относятся к высокотехнологичным, ненефтегазовым: машиностроение – плюс 18% в этом году за полгода, производство компьютеров плюс 32%, производство лекарственных средств – почти 15%. Россия стала четвертой экономикой мира», – подчеркнул Топилин.

В прогнозе социально-экономического развития, указал он, предусмотрены достаточно умеренные темпы роста – около 2,5-2,8%. Это обеспечивает с учетом инвестиций, которые прогнозируются на этом уровне, достижение показателей указа Президента, в котором цель – до 2030 года достичь прироста 60% инвестиций.

Если эти темпы поддерживать, добавил Топилин, «то мы сможем достичь более высоких показателей».

«Темпы прироста производительности труда, которые заложены в госпрограммах (около 20% к 2030 году), — не такие амбициозные, и нам представляется, что они могли быть скорректированы. Мы это в заключении комитета отразили», – отметил глава думского комитета.

Говоря о реальных доходах, он указал, что они растут достаточно неплохими темпами, и напомнил о принятом недавно решении повысить МРОТ до 22 400 рублей.

Ранее мы сообщали, что проект федерального бюджета 2025-2027 принят в первом чтении и сразу с будущими доработками.