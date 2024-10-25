Проект федерального бюджета 2025-2027 принят в первом чтении и сразу с будущими доработками

24 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Одновременно с законопроектом о бюджете принято постановление, в котором отражены основные направления доработки проекта ко второму чтению. Судя по всему, оно состоится 5 ноября.

«У нас уже есть понимание, какие поправки будем прорабатывать ко второму чтению совместно с Правительством», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 2024 году власти ожидают рост ВВП на 3,9% при среднемировом значении 3,2%.

В 2025 году прогноз на доходы федерального бюджета – 40 трлн 296 млрд рублей. Это в номинальном выражении на 11,6% больше, чем в текущем году. Причем рост именно за счет роста ненефтегазовых доходов — их доля в общем объеме поступлений вырастет до 72,9%.

Это позволяет обеспечить рост расходов бюджета. В 2025 году федеральные расходы повысятся до 41 трлн 469 млрд рублей. В целом с 2018 года объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза — с 16 трлн 713 млрд рублей.

«Как и в предыдущие годы, основным приоритетом является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами. Суммы выплат и пособий ежегодно индексируются», — отметил Володин.

За четыре года МРОТ повысился на 75,4% — с 12 792 до 22 440 рублей. Это обеспечит не только рост зарплат 4,2 млн работающих граждан, но и коснется ряда социальных выплат: больничных, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, пособия по безработице.

В проекте бюджета предусмотрены необходимые средства на реализацию поручения Президента:

по возобновлению со следующего года выплат пенсий неработающим пенсионерам;

индексацию соцвыплат — маткапитала и пособия на детей;

поддержку семей с детьми, участников СВО и их близких, социально незащищенных категорий граждан.

Один «детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей, включая адресную поддержку семей с детьми.

Также предусмотрены средства на укрепление обороноспособности страны, обеспечение технологического суверенитета России, поддержку ключевых отраслей экономики и развитие регионов.

В ходе подготовки бюджета к первому чтению профильные комитеты ГД детально проанализировали каждую госпрограмму, так как на их обеспечение заложено 72,45% всех бюджетных расходов.

Госдума будет держать на контроле эффективность мер поддержки, льгот и преференций, которые введены в большом количестве в самых разных сферах, подчеркнул Володин.

Также ГД предлагает выделить дополнительные средства на развитие автодорог регионального значения, сельских территорий, прикладной науки.

Должны найти отражение в проекте бюджета и получить дополнительное финансирование речной пассажирский транспорт, сельскохозяйственное машиностроение, совершенствование детского летнего оздоровительного отдыха.

Ранее мы писали, что бюджеты обоих внебюджетных фондов в 2025 году будут с дефицитом.