Минфин: две временные меры по госзакупкам станут постоянными, а глобальных изменений не будет

Об этом замглавы Минфина Алексей Лавров сообщил на VIII Санкт-Петербургском международном форуме контрактных отношений.

Он рассказал про законопроект, который предусматривает перевод на постоянную основу ряда временных мер в сфере регулирования закупок. Среди них:

возможность изменения существенных условий контракта по соглашению сторон, на основании решения соответствующих исполнительных органов власти и в случае возникновения не зависящих от сторон обстоятельств, которые не позволяют его исполнить;

снятие ограничений в отношении закупок, которые проводятся путем запроса котировок.

«Объем закупок в формате запроса котировок демонстрирует быстрый рост, и эта мера успешно функционирует. На наш взгляд, она подходит абсолютному большинству заказчиков», — отметил Лавров.

В рамках обсуждения ключевых направлений развития закупочного законодательства он обозначил, что глобальные изменения не планируются.

«Благодаря принятым изменениям, 44-ФЗ стал законом, работающим в полном объеме: с сокращенным количеством способов закупок, с их унифицированным описанием, грамотной терминологией и сквозными бизнес-процессами», — заявил Лавров.

Он добавил, что комплексная автоматизация контрактной системы без налаживания нормативной базы невозможна. Этот процесс пройден, и сейчас одним из перспективных направлений деятельности стало завершение электронизации системы закупок.

«Это позволит оставить закупочный след, обеспечит полную прозрачность и проверяемость закупок, их конкурентную среду, снизит административную нагрузку и на поставщиков, и на заказчиков», — подчеркнул замминистра финансов.