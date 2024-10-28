У Wildberries появится сервис для торговли товарами между продавцами

Компании, которые покупают товар на маркетплейсе, смогут получить заказ в обычных пунктах выдачи заказов.

Маркетплейс Wildberries запускает сервис, который позволит селлерам торговать с юридическими лицами. Пока что заключение таких B2B-сделок доступно в тестовом режиме и только некоторым продавцам.

«Для маркетплейса выход на B2B-аудиторию открывает новые горизонты для развития маркетплейса как полноценной цифровой платформы», — сказала директор департамента по клиентскому опыту и сервису объединенной компании Wildberries и Russ Анна Аверина.

В ближайшее время продавать товары юридическим лицам смогут все партнеры маркетплейса. Забрать заказ можно в обычных ПВЗ.