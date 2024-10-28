ЕНП (единый налоговый платеж)

Не забудьте сегодня уплатить налоги

28 октября – очередной крайний срок уплаты налогов и взносов.

До 28 октября надо уплатить:

  • страховые взносы за сентябрь;

  • НДФЛ за период с 01.10 по 22.10;

  • авансовый платеж по налогу на прибыль за 3 квартал;

  • первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за 4 квартал;

  • авансовый платеж по НДФЛ за 3 квартал (ИП на ОСНО);

  • 1/3 НДС за 3 квартал;

  • авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 3 квартал;

  • авансовый платеж по транспортному налогу за 3 квартал;

  • авансовый платеж по земельному налогу за 3 квартал;

  • авансовый платеж по УСН за 3 квартал.

Платить эти налоги надо в виде ЕНП.

Образец платежного поручения на уплату налогов

Календарь бухгалтера на 2024 год — здесь.

Налоговая строго следит за сроками уплаты налогов, мы это учли и добавили в курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» рекомендации, которые будут полезны и новичкам, и опытным специалистам. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 12 900 рублей вместо 36 000 рублей. До 28 октября вы можете получить допскидку 23% в честь дня рождения «Клерка».

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