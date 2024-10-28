Не забудьте сегодня уплатить налоги

До 28 октября надо уплатить:
страховые взносы за сентябрь;
НДФЛ за период с 01.10 по 22.10;
авансовый платеж по налогу на прибыль за 3 квартал;
первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за 4 квартал;
авансовый платеж по НДФЛ за 3 квартал (ИП на ОСНО);
1/3 НДС за 3 квартал;
авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 3 квартал;
авансовый платеж по транспортному налогу за 3 квартал;
авансовый платеж по земельному налогу за 3 квартал;
авансовый платеж по УСН за 3 квартал.
Платить эти налоги надо в виде ЕНП.
Календарь бухгалтера на 2024 год — здесь.
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