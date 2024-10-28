Не забудьте сегодня уплатить налоги

До 28 октября надо уплатить:

страховые взносы за сентябрь;

НДФЛ за период с 01.10 по 22.10;

авансовый платеж по налогу на прибыль за 3 квартал;

первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за 4 квартал;

авансовый платеж по НДФЛ за 3 квартал (ИП на ОСНО);

1/3 НДС за 3 квартал;

авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 3 квартал;

авансовый платеж по транспортному налогу за 3 квартал;

авансовый платеж по земельному налогу за 3 квартал;

авансовый платеж по УСН за 3 квартал.

Платить эти налоги надо в виде ЕНП.

Образец платежного поручения на уплату налогов

Календарь бухгалтера на 2024 год — здесь.