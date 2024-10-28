Компания из Сколково не включает проценты на остаток по счету в лимит дохода для налоговых льгот

Лимит для сколковских льгот считают только по доходам от реализации. Внереализационные доходы не считают.

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.08.2024 № 03-07-07/76651.

Речь идет о процентах, которые банк начисляет на остаток по расчетному счету.

Компании из Сколково на 10 лет получают такие льготы:

освобождение от НДС, пока выручка от реализации не превысит 300 млн рублей;

освобождение от налога на прибыль, пока выручка от реализации не превысит 1 млрд рублей.

Проценты банка, полученные участником проекта «Сколково», являются внереализационным доходом и, соответственно, не включаются в состав доходов от реализации.

Поэтому такой доход в виде процентов не учитывают для лимита в 300 млн и 1 млрд рублей.