❗ Утрата права на УСН будет считаться с первого числа месяца превышения лимита, а не с начала квартала

Предпринимателям больше не придется несколько раз пересчитывать свои налоги при утрате права на применение УСН.

Совет Федерации принял законопроект с изменениями в НК, дополняющий положения налоговой реформы-2025. Согласно документу, с 2025 года лимит по УСН вырастет до 450 млн рублей. Если предприниматель превысил этот лимит, то право на упрощенку будет утрачено с первого числа месяца, в котором допущено превышение.

Раньше это происходило только с начала квартала, пишет РБК.

«Предпринимателю приходилось за два-три предыдущих месяца пересчитывать свои налоги, многое исправлять в бухгалтерском учете. Принятые поправки в некоторой степени упростили жизнь предпринимателей при переходе с УСН на общую систему налогообложения», — сказал адвокат Forward Legal Роман Гусак.

Также законодатели объяснили, как платить НДС при УСН. При превышении лимита в 450 млн также потеряется право применять пониженные ставки НДС 5% и 7%. Причем с первого числа месяца, в котором произошло превышение, а не с начала квартала.

Выставлять счета-фактуры не нужно упрощенцам, которые автоматически освобождены от НДС (при доходе до 60 млн рублей в год). До этого законодатели подразумевали, что предприниматели будут выставлять счета-фактуры с пометкой «без НДС», а также вести книгу продаж.

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