Обзоры для бухгалтера

Новые правила по НДФЛ от матвыгоды с займов и продажи долей в ООО: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, которые подготовила редакция за неделю.

  1. Как в РСВ отразить суточные в пределах лимита и свыше. Мини-курс

  2. Когда получать лицензию на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию: изменения законодательства 2024–2025

  3. Как получить членство в СРО для строительных работ. Мини-курс

  4. С 2025 года будут новые лимиты перехода на УСН и новые правила их индексации

  5. Изменили порядок начисления НДФЛ с материальной выгоды по займам. Мини-курс

  6. Налоговая амнистия: кому простят доначисления за дробление бизнеса

  7. Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД. Конспект вебинара с видео и тестированием

  8. Особенности начисления НДФЛ для релокантов, нерезидентов и прочих удаленных работников в 2025 году. Мини-курс

  9. Новый порядок перехода на АУСН с 2025 года

  10. Кто и как может получить отсрочку или рассрочку на уплату налогов. Мини-курс

  11. Изменились правила расчета НДФЛ при продаже доли в ООО

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