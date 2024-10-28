Доначисленный по импорту НДС нельзя принять на вычет, если после ввоза прошло более 3 лет

На то, чтобы принять к вычету «импортный» таможенный НДС, у компании есть 3 года с момента постановки на учет ввезенных товаров. Если этот срок вышел, вычет применить нельзя.

Разъяснения по этому вопросу дала эксперт в сервисе Клерк.Консультации.

Ситуация: компания в 2020 году ввезла товар, заплатила на таможне НДС, но в 2023 году ФТС скорректировала таможенную стоимость товара и доначислила НДС. Компания не согласилась, пошла в суд, но проиграла его.

Теперь же заявить вычет уже нельзя, потому что прошел трехлетний срок.

Вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах 3 лет после принятия на учет товаров, ввезенных на территорию РФ.

Об этом говорится в письме Минфина от 22.11.2021 № 03-07-08/94165, в котором рассмотрена аналогичная ситуация.

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