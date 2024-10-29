В 2025 году из пенсионных накоплений будет можно забрать до 412 тысяч рублей

Власти на 17% увеличат размер разовой пенсионной выплаты из накоплений, которые были заморожены в 2014 году.

Минтруд рассказал, что в 2025 году максимальную сумму, которую можно забрать из пенсионных накоплений, повысят на 17%, до 412 тыс. рублей. Это касается средств, замороженных в 2014 году.

До июля 2024 года размер средств определяли исходя из 5% от пенсии, после этого месяца — исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Правила выплаты пенсионных накоплений с примером мы разбирали тут.

Максимальный размер разовой пенсионной выплаты в 2024 году составляет почти 351 тыс. рублей. Для расчета нужно умножить показатель федерального прожиточного минимума пенсионера на 10% и на ожидаемый период дожития (условный срок жизни человека после выхода на пенсию).

В 2025 году прожиточный минимум вырастет на 15%, до 15,3 тыс. рублей в месяц, а период дожития на 2%, до 270 месяцев.

С 2014 по 2025 годы накопительную часть пенсии заморозили, работодатели не отчисляют часть средств на накопительные счета, а переводят деньги на текущие страховые выплаты. Пенсионные накопления до 2014 года продолжают инвестировать, поэтому объем средств на счетах пенсионеров растет.

Пенсионные накопления можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсии равными ежемесячными платежами сроком больше 10 лет, а также в качестве накопительной пенсии, которая выплачивается бессрочно как доплата к основной пенсии по старости.

Сейчас срочные пенсионные выплату получают 43 тыс. человек, ее средний размер — 2,4 тыс. рублей в месяц. Средний размер накопительной пенсии в 2025 году ожидается в пределах 1,4 тыс., такие выплаты получают около 126 тыс. россиян.

Социальный фонд планирует, что в 2025 году 713 тыс. человек выберут разовое перечисление пенсионных накоплений.