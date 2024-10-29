Как изменения в налоговой системе скажутся на бизнесе в 2025 году

30 октября в 11:00 мск состоится вебинар «Налоговая реформа 2025: новые вызовы и новые возможности». Эксперты помогут найти новые точки роста предприятия, разобраться с тем, что нужно изменить в бизнес-процессах уже сейчас.
Спикеры: Анна Варламова — руководитель направления бухгалтерского учета ООО «Эфикс-Груп», аттестованный член Палаты Налоговых Консультантов РФ и Ирина Ласкова — FCCA Исполнительный директор ООО «Эфикс-Груп», имеет опыт практики в крупнейших иностранных компаниях РФ и за ее пределами.
На вебинаре разберем изменения:
по НДС;
налогу на прибыль;
в упрощенной системе налогообложения;
в налоговом администрировании;
по НДФЛ.
Ждем вас на вебинаре 30 октября в 11:00 мск!
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