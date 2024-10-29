Как изменения в налоговой системе скажутся на бизнесе в 2025 году

Как изменится налоговая система РФ в 2025 году и как это повлияет на бизнес. Важно знать ключевые новеллы 2025 года для оценки возможностей и рисков.

30 октября в 11:00 мск состоится вебинар «Налоговая реформа 2025: новые вызовы и новые возможности». Эксперты помогут найти новые точки роста предприятия, разобраться с тем, что нужно изменить в бизнес-процессах уже сейчас.

Спикеры: Анна Варламова — руководитель направления бухгалтерского учета ООО «Эфикс-Груп», аттестованный член Палаты Налоговых Консультантов РФ и Ирина Ласкова — FCCA Исполнительный директор ООО «Эфикс-Груп», имеет опыт практики в крупнейших иностранных компаниях РФ и за ее пределами.

На вебинаре разберем изменения:

по НДС;

налогу на прибыль;

в упрощенной системе налогообложения;

в налоговом администрировании;

по НДФЛ.

Ждем вас на вебинаре 30 октября в 11:00 мск!