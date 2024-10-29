Какие стимулирующие выплаты работникам можно включать в расходы

Премии и прочие поощрительные выплаты включаются в состав расходов на оплату труда, учитываемых в целях налогообложения прибыли.

К ним относятся премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели.

Вместе с тем, стимулирующие выплаты, не связанные с производственными результатами работников, не могут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Дело в том, что такие выплаты не соответствуют норме ст. 252 НК, по которой расходы должны быть обоснованы, документально подтверждены и произведены для деятельности, направленной на получение доходов.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.10.2024 № 03-03-06/3/97206.