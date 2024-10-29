Верховный суд: банки не могут вводить новые комиссии в одностороннем порядке

Положение о том, что кредитная организация может вносить в одностороннем порядке изменения в договор, признали ничтожным.

Верховный суд рассмотрел дело жителя Мурманска, которому банк в одностороннем порядке изменил условия договора по обслуживанию кредитной карты. В частности, клиент сначала мог снимать наличные без комиссии, а после изменений лишился этого права.

Клиент обратился в суды нижестоящих инстанций, но получил отказ. Они сочли, что банк имеет право вносить изменения в условия договора в одностороннем порядке, поскольку это прописано в соглашении. Кроме того, судьи отметили, что кредитная карта предусмотрена для безналичных расчетов, а выдача наличных — это совсем другая услуга, которую нужно оплатить.

«Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)», — сказано в обзоре судебной практики ВС.

Верховный суд встал на сторону потребителя и назвал ничтожным условие о праве банка вносить изменения в договор в одностороннем порядке.