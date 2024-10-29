📄 Рекомендации по налоговой амнистии дробления бизнеса стали отдельным письмо ФНС

Федеральная налоговая служба направила для использования в работе рекомендации по применению налоговой амнистии дробления бизнеса в форме вопросов и ответов.

Это письмо ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@ с Рекомендациями по применению налоговой амнистии дробления бизнеса в виде 22 вопросов-ответов.

Они касаются применения статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ (о налоговой реформе-2025). В ней 15 пунктов и она всецело посвящена вопросам амнистии дробления, начиная в базовых определений — что такое дробление бизнеса и добровольный отказ от дробления.

Будет ли налоговая амнистия после открытия выездной проверки по дроблению, мы сообщали здесь.

Кстати, Методичка ФНС по НДС на УСН тоже стала отдельным письмом.