📄 Методичка ФНС по НДС на УСН стала отдельным письмом. 18 новых обязанностей насчитал бизнес

Методические рекомендации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, которые с 1 января 2025 года признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, Федеральная налоговая служба оформила отдельным письмом.

Письмом от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ ФНС направила для использования в работе Методические рекомендации для упрощенцев, которые с 1 января 2025 года признаются плательщиками НДС.

Это 26 ответов на вопросы и ситуаций с примерами расчетов, которые основаны на изменениях в НК с 2025 года, которые внесены федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ (о налоговой реформе).

На наш взгляд, принципиально новых разъяснений, ФНС в этих рекомендациях не дала. Все — в рамках изменений в НК с 2025 года, внесенных законом 176-ФЗ и предусмотренных законопроектом, который дополнит положения налоговой реформы-2025.

Подробно, какие рекомендации дала ФНС по НДС для упрощенцев в связи с налоговой реформой-2025, мы привели здесь.

Специально для «Клерка» комментирует Наталья Горячая — предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи:

«Меня как предпринимателя и специалиста по налогам ничего в этих рекомендациях не зацепило. Все, что есть в документе, имеется в законе 176-ФЗ и изменениях к нему, которые вот-вот будут приняты Думой (про отмену обязанности выставлять счета-фактуры при выручке до 60 млн руб.).

Тот, кто прочитал сам 176-ФЗ, не увидит в рекомендациях ничего нового. Но нам хотелось бы для полноты ощущений картины от Налоговой службы увидеть перечень новых обязанностей бизнеса, которые грядут с 1 января 2025 года. Я насчитала их 18 штук. Что такое НДС при УСН (для тех, у кого выручка больше 60 млн руб. за год):

1) счета-фактуры на аванс;

2) счета-фактуры на реализацию;

3) ведение книги продаж;

4) ведение книги покупок;

5) составление декларации;

6) раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС операциям;

7) заполнение раздела 7декларации;

8) перечисление НДС частями (по 1/3 каждый месяц по результатам расчета за предыдущий);

9) кассовые разрывы, если не успеете к новому году уложить схему уплаты налога в свой бюджет движения денежных средств (а он у вас есть? нет? ну, если нет, то надо делать, иначе разрыв неизбежен);

10) бухгалтер, который владеет правилами расчета НДС;

11) уведомление об освобождении в начале (в некоторых случаях);

12) уведомление об освобождении по истечении каждых 12 периодов;

13) ответы на требования ФНС, в которых предлагается пояснить, что за операции, не облагаемые НДС, указаны в разделе 7 декларации. Каждый квартал, за который вы укажете облагаемые и не облагаемые НДС операции, прилетит такое требование. Что это значит? Принять, отследить, составить ответ, направить ответ в установленные сроки;

14) по каждому отчету комитента (если налогоплательщик торгует через электронные площадки или иных посредников) нужно: перевыставить отдельные счета-фактуры по продажам юридическим лицам, выставить сводную справку (счет-фактуру) по продажам физлицам и неплательщикам НДС;

15) определиться еще в 2024 году, как вы будете вести ценообразование в случае, если выручка превысит 60 млн руб. внутри года: сверху НДС накинете или запихнете внутрь. Для этого перед наступлением 2024 года надо бы в договоры (оферты) внести соответствующие изменения;

16) отвечать на требования ИФНС и давать комментарии контрагентам при несовпадении книги продаж/книги покупок с контрагентом (данные у контрагента отсутствуют);

17) отслеживать даты восстановления НДС с авансов полученных (выданных) в книге покупок и книге продаж после отгрузки товаров, оказания услуг, выполнения работ;

18) следить за безопасным размером вычетов — чтобы ФНС не вызвала на ковер или не предложила дать пояснения к декларации (при выборе ставки 20 (10)%)».