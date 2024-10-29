ВС РФ: физлица, которые предоставляют займы, должны платить НДФЛ, а не НПД

Верховный суд решил, что физические лица, которые предоставляют займы под проценты, должны уплачивать НДФЛ, а не налог на профессиональный доход по ставке до 6%.
Спор был связан с доначислением налога директору компании, который своей же фирме занял 3 млн рублей на 60 месяцев под 30% годовых, а потом еще 1,25 млн на 45 месяцев. Сначала компания как налоговый агент платила с прибыли директора НДФЛ, но с 1 января 2021 года он начал платить налог на профессиональный доход.
Налоговики посчитали такие действия сокращением налоговой нагрузки и сделали доначисление. Директор не согласился и обратился в суд, который принял его сторону, поскольку закон не запрещает облагать НПД проценты по займам. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.
В Верховном суде заявили, что доходы от процентов по займам относятся к пассивным и не имеют признаков оказания услуг или передачи имущественных прав.
В итоге решения предыдущих инстанций отменили, а директору придется доплатить налоги.
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