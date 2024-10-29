ВС РФ: физлица, которые предоставляют займы, должны платить НДФЛ, а не НПД

С процентных доходов по займам россияне должны платить НДФЛ, даже если они зарегистрированы как плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые).

Верховный суд решил, что физические лица, которые предоставляют займы под проценты, должны уплачивать НДФЛ, а не налог на профессиональный доход по ставке до 6%.

Спор был связан с доначислением налога директору компании, который своей же фирме занял 3 млн рублей на 60 месяцев под 30% годовых, а потом еще 1,25 млн на 45 месяцев. Сначала компания как налоговый агент платила с прибыли директора НДФЛ, но с 1 января 2021 года он начал платить налог на профессиональный доход.

Налоговики посчитали такие действия сокращением налоговой нагрузки и сделали доначисление. Директор не согласился и обратился в суд, который принял его сторону, поскольку закон не запрещает облагать НПД проценты по займам. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

В Верховном суде заявили, что доходы от процентов по займам относятся к пассивным и не имеют признаков оказания услуг или передачи имущественных прав.

В итоге решения предыдущих инстанций отменили, а директору придется доплатить налоги.