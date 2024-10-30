ФНС раскрыла, кого считать контролирующим дробление бизнеса

Частью 1 ст. 6 Закона № 176-ФЗ в качестве ключевого признака дробления бизнеса обозначен контроль деятельности формально самостоятельных лиц (организаций, ИП) одними и теми же лицами.

В пункте 4 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@) сказано, что под контролирующими лицами в контексте дробления бизнеса могут пониматься лица, определяющие принятие управленческих решений, а также иным образом влияющие на результаты предпринимательской деятельности формально самостоятельных лиц.

Уточнено, что для установления критерия контроля при дроблении бизнеса налоговики могут учитывать фактического выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), оказывающего влияние на результаты деятельности формально самостоятельных лиц и контролирующего ее.

Критерий контроля использует судебная практика, в частности: