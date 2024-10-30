Продавать недвижимость смогут ИП без судимости за тяжкие преступления

Власти ужесточат требования к риелторам: у них будут проверять квалификацию, договоры, а также отсутствие судимости.

Депутаты Госдумы работают над законопроектом о регулировании риелторской деятельности. У специалистов по недвижимости будут проверять квалификацию, отсутствие судимости по тяжким статьям, а также работу по трудовому или договору ГПХ.

Сейчас работа риелторов не регулируется законодательством и не контролируется, поэтому на рынке появляются мошенники. Об этом пишут «Известия».

На рынке риелторов работает около 30 тыс. юридических лиц и от 200 до 400 тыс. ИП и самозанятых. Причем зачастую самозанятые предоставляют услуги без договора и не платят налоги.

«Сегодня любой человек без образования, судимый, не разбирающийся в юриспруденции, не имеющий никакой квалификации, может напечатать 10 визиток и начать риелторскую деятельность. Проверить, насколько он профессионально оказывает эти услуги, граждане не могут», — сказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Годовая выручка риелторского рынка составляет больше 150 млрд рублей. В серой зоне налогообложения находятся 80% сделок. Авторы инициативы ожидают, что обеление этой сферы начнет приносить в бюджет свыше 10 млрд рублей в год.