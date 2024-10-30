ФНС: перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен

По закону добровольный отказ от дробления бизнеса — это исчисление и уплата лицами, участвовавшими в дроблении, налогов в размере, определенном в результате консолидации по всей группе лиц доходов и/или других показателей, соблюдение которых является условием применения специальных режимов налогообложения (ч. 1 ст. 6 Закона № 176-ФЗ).

В законодательстве нет определения термина «консолидация», но он активно фигурирует в судебной практике по делам о дроблении. Применительно к термину «добровольный отказ от дробления» консолидация означает исчисление и уплату налогов, предполагающие отсутствие в деятельности налогоплательщика и группы лиц признаков дробления бизнеса в налоговых периодах 2025 и 2026 годов.

Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен.

Это утверждает ФНС в п. 5 своих Рекомендаций по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@). И приводит примеры.

Добровольный отказ от дробления без изменения организационной структуры бизнеса возможен, в частности, путем:

перехода формально самостоятельных участников дробления на ОСНО;

фактического перевода деятельности на одно из лиц группы.

Добровольный отказ путем изменения оргструктуры бизнеса может происходит, в частности, путем:

объединения формально самостоятельных юрлиц в одно с возможным созданием по месту ведения ими деятельности обособленных подразделений этой организации;

полного отчуждения акций (долей) юрлиц, входящих в группу, иным независимым лицам. При этом группа лиц перестает вести деятельность как единый хозяйствующий субъект.

ФНС обращает внимание, что не позже 15 января года, в котором упрощенец планирует перейти на ОСНО, в налоговый орган нужно направить уведомление об отказе от применения УСН по форме № 26.2-3.