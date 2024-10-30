ФНС: нужно ли отдельно уведомлять налоговую об отказе от дробления бизнеса

Законом № 176-ФЗ не предусмотрена обязанность подавать в налоговый орган специальное сообщение (заявление, уведомление, специальную декларацию и т.п.) при добровольном отказе от дробления.

При этом налогоплательщики не ограничены в праве информирования налоговых органов о добровольном отказе от дробления.

Об этом гласит в п. 14 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).

Ранее мы писали, что право на амнистию не зависит от наличия или отсутствия в акте, решении по налоговой проверке формулировки «дробление бизнеса».

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