Электронный билет на автобус можно включить в расходы

Оправдательным документом, подтверждающим перевозку на автобусе, является билет. Он может быть как бумажным, так и электронным.

Расходы на покупку билета для работника можно учесть при расчете базы по налогу на прибыль.

При этом в НК нет конкретного перечня документов, которые подтверждают произведенные расходы. Поэтому компания не ограничена в вопросе подтверждения правомерности учета соответствующих расходов.

Организация должна подтвердить потребление услуги перевозки любыми документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт перевозки работника.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.10.2024 № 03-03-06/1/97824.

Кстати, по авиабилетам проблем с подтверждением расходов не будет после введения единой формы электронного посадочного талона.