Просроченные платежи по ипотеке выросли на 37%

Заемщики планировали рефинансировать высокую ставку по ипотеке, однако сейчас она стала еще выше. Те, кто просчитался, решили не погашать свои обязательства.

За год увеличилось число заемщиков, которые допускают просрочку ипотечных платежей, общий объем долгов вырос на 37%.

В статистику вошли обязательства, которые перестали обслуживать больше трех месяцев. К сентябрю 2024 сумма задолженности достигла рекорда в 136 млрд рублей. Раньше этот объем находился в диапазоне 95-99 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

В сентябре клиенты банков перестали платить по 52,2 тыс. займов. Для сравнения в январе этот показатель составлял 47,8 тыс.

В «Объединенном кредитном бюро» рассказали, что за полгода число россиян с долгами по ипотеке выросло на 27%. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский считает, что просрочка платежей растет после рекордной выдачи ипотечных кредитов в 2021-2023 годах. Тогда заемщики надеялись на рефинансирование высокой ставки, но сейчас условия стали более жесткими и менее выгодными. Когда стало понятно, что ипотечники просчитались, они перестали вносить платежи.

«Учитывая экстремально высокие ставки по рыночной ипотеке, будет дальнейшее нарастание проблемной задолженности за счет повышения стоимости обслуживания новых кредитов», — сказал Вячеслав Путиловский.

В большинстве случаев просрочка по кредиту свыше 90 дней говорит о том, что клиент больше не будет платить по своим обязательствам. Банк может взыскать задолженность через суд и отобрать жилье, но только если оставшаяся сумма долга больше 5%. В противном случае изъять недвижимость не получится.