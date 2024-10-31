Как для НДФЛ вышедшему учредителю считать срок владения долей в ООО, если она менялась

При выходе из ООО учредителю выплачивают действительную стоимость его доли. Этот доход облагается НДФЛ. Но если срок владения – более 5 лет, НДФЛ не будет.

Но может так быть, что человек давно стал учредителем в ООО, за это время размер его доли менялся.

В этом случае льгота по НДФЛ применяется только к той части доли, которой учредитель владел непрерывно на момент реализации более 5 лет.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.10.2024 № 03-04-05/97211.

Пример В 2018 году при учреждении ООО доля Иванова была 25%. В 2023 году он выкупил еще 25% доли у другого учредителя. В 2024 году Иванов решил выйти из ООО. Действительная стоимость его доли (50%) составила 1 000 000 руб. Половина этой суммы (за 25% доли) не облагается НДФЛ, потому что срок владения более 5 лет, а половина (за 25% доли) облагается НДФЛ, потому что срок владения менее 5 лет.

Кстати, с 2025 года срок владения не будет иметь значения при продаже долей дороже 50 млн рублей. Это и другие изменения НК по продаже долей в ООО мы разбирали тут.