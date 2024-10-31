Маркетплейсы просят увеличить лимиты для BNPL-сервисов

Если купить товар в рассрочку на сумму свыше 15 тысяч рублей, BNPL-сервис передаст информацию о заемщике в бюро кредитных историй. Маркетплейсы считают, что этот лимит нужно повысить до 100 тысяч.

Представители рынка e-commerce направили коллективное письмо в Центробанк, Госдуму, правительство и в Управление Президента с предложением повысить лимиты для сервисов рассрочки.

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект о регулировании деятельности BNPL-сервисов. Если максимальная сумма по договору о предоставлении сервиса рассрочки превысит 15 тыс. рублей, информацию о клиенте передадут в бюро кредитных историй.

Как считают маркетплейсы и участники рынка, такие лимиты не соответствуют рыночной практике и ограничат доступ пользователей к сервисам рассрочки. Потребители не смогут купить товары и услуги, разделив крупную сумму на небольшие ежемесячные платежи. Об этом пишут «Ведомости».

Поэтому авторы обращения призывают регуляторов установить дифференцированный подход к определению лимитов и увеличить сумму до 100 тыс. рублей. Например, для разных товарных категорий будут свои ограничения по максимальной сумме рассрочки.