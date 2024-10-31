Услуги международной связи не облагаются НДС, если клиенты – иностранцы

Местом реализации услуг связи признается территория РФ, если услуги оказывает организация или ИП, которые ведут деятельность в РФ. А раз место реализации – РФ, то будет НДС в РФ.

При этом льготы по НДС по услугам связи нет.

Вместе с тем по пункту 5 статьи 157 НК при реализации услуг международной связи не учитываются при определении налоговой базы по НДС суммы, полученные от реализации данных услуг иностранным покупателям.

Таким образом, если услуги международной связи оказаны иностранным клиентам, то по ним НДС не будет.

Более того, даже если компания ошибочно выставила таким покупателям на такие услуги счет-фактуру с НДС, обязанности платить этот НДС нет.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.09.2024 № 03-07-08/83353.

При выставлении счета-фактуры с НДС (которого не должно быть) его придется уплатить, если услуга не подлежит налогообложению.

Международные услуги связи, оказанные иностранцам, не относятся к операциям, не подлежащим налогообложению НДС по ст. 149 НК. Они не облагаются НДС по ст. 157 НК.