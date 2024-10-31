У Т-Бизнеса появилась первая в России система управления расходами компании по картам

Бухгалтеры больше не потеряют чеки от сотрудников. Все закрывающие документы по корпоративным расходам будут сформированы автоматически.

Т-Банк создал первую в России систему управления расходами компании по бизнес-картам. Она поможет организациям и ИП в автоматическом режиме контролировать траты сотрудников на корпоративные нужды.

Система управления расходами позволит не только выпускать бизнес-карты, но и получать закрывающие документы для бухгалтерии.

Чеки со всех покупок добавятся в систему автоматически.

Функция сканирования чеков

Личный кабинет сотрудника в мобильном приложении Т-Бизнес

Через личный кабинет Т-Бизнеса директор компании может выпустить карты для сотрудников, установить ограничения по размеру трат, а также выбрать определенные категории расходов, которые можно совершать по этой карте. Все транзакции и чеки по ним будут доступны в личном кабинете приложения.

Выпустить бизнес-карту можно через мобильное приложение или на сайте Т-Бизнеса.