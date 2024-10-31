7 ноября состоится Российский внешнеэкономический форум партнерства и сотрудничества «Международный день торговли – 2024»

Весь день специалисты по ВЭД будут обсуждать, как работать с Китаем, странами БРИКС и ЮВА, варианты расчетов с иностранными поставщиками, а также логистические решения.

7 ноября 2024 года в Москве в Торгово-промышленной палате Российской Федерации пройдет масштабное событие международного уровня – Российский внешнеэкономический форум партнерства и сотрудничества «Международный день торговли – 2024». «Клерк» стал информационным партнером события. Мы расскажем о самых важных новостях.

На форуме будут обсуждать: взгляд государства и опыт бизнеса для развития несырьевого экспортного потенциала, особенности внешней торговли с Китаем, странами БРИКС и ЮВА, взаимодействие с недружественными странами, международные расчеты нового времени, транспортную логистику и многое другое.

Форум соберет свыше 500 руководителей и специалистов компаний — участников внешнеэкономической деятельности, представителей власти, институтов поддержки и развития бизнеса и ВЭД, вузов, банков и отраслевых общественных объединений из более чем 40 регионов России и 15 стран мира.

В рамках деловой программы состоятся более 15 мероприятий различного формата, экспертизой поделятся более 60 спикеров: пленарное заседание, дискуссионная сессия, 9 панельных дискуссий, круглые столы, выставка компаний, подписание соглашений, подготовка итоговой резолюции Форума.

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