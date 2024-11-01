Если частичный отказ от дробления: пример расчета налоговой обязанности от ФНС

В связи с частичным добровольным отказом от дробления бизнеса обязанности по уплате налогов, пеней и штрафов прекращаются тоже частично, в соответствующей доле.

Пример

Решением по результатам выездной налоговой проверки налогоплательщика за 2023 год установлен факт дробления бизнеса с участием еще двух подконтрольных ему ООО. Доначислены налоги в сумме 30 млн рублей.

Выручка участников за 2023 год составляла:

первое ООО — 500 млн рублей (ОСНО);

второе ООО — 50 млн (УСН);

третье ООО — 150 млн (УСН).

По итогам ВНП за 2025 год установлен частичный добровольный отказ плательщика от дробления, а именно:

у первого ООО на ОСНО выручка за 2025 год составила 1 млрд рублей;

второе ООО в 2023 году применяло УСН, с 2025 года перешло на ОСНО (отказалось от дробления), выручка за 2025 год — 100 млн;

третье ООО с 2025 года деятельность не ведет;

четвертое ООО (образовано в 2025 г.) применяет УСН, его выручка за 2025 год — 110 млн. Оно самостоятельно только формально, а фактически плательщик продолжил вести с его использованием единую предпринимательскую деятельность.

В этом случае доля выручки от деятельности с использованием дробления в общем объеме выручки лиц-участников дробления составит:

по итогам 2023 года — 28,57% ((50 + 150) / (500 + 50 + 150) х 100%);

по итогам 2025 года — 9,09% (110 / (1000 + 100 + 110) х 100%).

Сокращение указанной доли по итогам 2025 года произошло на 68,18% в относительной величине (100 % — (9,09 / 28,57 х 100%)).

По сути на 68,18% из 100% возможных налогоплательщик отказался от дробления, резюмирует ФНС.

В этом случае:

в акте выездной проверки за 2025 год данный факт фиксируется;

решение по результатам ВНП за 2023 год, вступление в силу которого приостановлено, вступает в силу одновременно с решением за 2025 год;

амнистируемая обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов за период 2023 года прекращается в части 68,18% или 20,454 млн рублей (30 0,6818), и соответствующей доле штрафных санкций.

ФНС уточнила: когда доля выручки от деятельности с использованием дробления в общем объеме выручки лиц-участников в 2025 (или 2025 и 2026 годах) по сравнению с соответствующим периодом/периодами 2022-2024 годов, по которому решение по результатам налоговой проверки приостановлено, не изменилась или увеличилась, амнистируемая обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов не прекращается.

Такой пример ФНС привела в п. 18 своих Рекомендаций по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).

Ранее мы писали: ФНС объяснила, что такое частичный добровольный отказ от дробления бизнеса, так как в законе этого нет.