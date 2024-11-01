📅 Неважно, на какой день перенесли выходной с субботы 2 ноября. Она будет рабочей для всех

Ежегодно Правительство утверждает переносы выходных дней. В частности, в 2024 году перенесен выходной с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля.

Роструд рассмотрел такую ситуацию: сотрудница 30 апреля была в отпуске. И теперь она задалась вопросом – надо ли ей работать 2 ноября?

Работница спрашивает: «Что я должна отрабатывать 2 ноября? День отпуска? Тогда мой отпуск был меньше на 1 день?»

Роструд пояснил, что 2 ноября 2024 года – это обычный рабочий день в связи с переносом выходного дня на 30 апреля 2024.

Если для сотрудника он рабочий в соответствии с графиком, то он обязан выйти на работу в этот день.

И неважно, что было в табеле у сотрудника 30 апреля.

Производственный календарь на 2024 год смотрите тут.