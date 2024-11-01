📅 Неважно, на какой день перенесли выходной с субботы 2 ноября. Она будет рабочей для всех

Ежегодно Правительство утверждает переносы выходных дней. В частности, в 2024 году перенесен выходной с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля.
Роструд рассмотрел такую ситуацию: сотрудница 30 апреля была в отпуске. И теперь она задалась вопросом – надо ли ей работать 2 ноября?
Работница спрашивает: «Что я должна отрабатывать 2 ноября? День отпуска? Тогда мой отпуск был меньше на 1 день?»
Роструд пояснил, что 2 ноября 2024 года – это обычный рабочий день в связи с переносом выходного дня на 30 апреля 2024.
Если для сотрудника он рабочий в соответствии с графиком, то он обязан выйти на работу в этот день.
И неважно, что было в табеле у сотрудника 30 апреля.
Производственный календарь на 2024 год смотрите тут.
Оформление и учет рабочего времени — важный процесс, за ошибку в оплате труда кадровик может нарваться на претензии сотрудника и проверки Минтруда, чтобы избежать спорных ситуаций, мы подробно разбираем эту тему на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь вести кадровый и воинский учет на предприятии, а после обучения получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 7 400 рублей вместо
32 890 рублей.
Начать дискуссию