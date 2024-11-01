Работодатели предлагают новичкам в 1С аналитике больше 76 тысяч рублей

Компании готовы брать стажеров без коммерческого опыта и растить их до опытных аналитиков 1С, которые получают больше 275 тыс. рублей.

Спрос на аналитиков 1С продолжает расти, сейчас 1С-разработка — одно из самых востребованных направлений в РФ.

Начинающим специалистам предлагают зарплату от 76 тыс. рублей, тогда как уже опытный синьор получает больше 254 тыс., а тимлид — от 275 тыс. Об этом говорят данные сайта по поиску работы hh.ru.

Десятки компания готовы нанимать сотрудников без коммерческого опыта, но требования ко входу в профессию растут с каждым годом. Например, преимуществом при трудоустройстве станет опыт работы с бухгалтерскими программами, умение вести учет и желание разобраться в работе баз данных и в их проектировании.

Главная задача аналитика 1С — понять, что нужно заказчику и передать эту информацию разработчику. Таким образом сервис станет удобнее для всех.

Узнайте больше, чем занимаются специалисты по 1С и как помогают бизнесу развиваться. Приходите на вебинар «Карьерный старт в 1С-аналитике: все, что нужно знать». Он состоится 13 ноября в 15:00 мск!

На вебинаре:

Познакомимся со сферой аналитики и продуктами 1С

Узнаем о задачах и роли 1С-аналитика в команде

Поймем, какие инструменты нужны для работы

Рассмотрим задачу специалиста на практическом кейсе

Узнаем, как стать 1С-аналитиком, и составим план перехода

Спикер — Дарья Татькова, автор курса и преподаватель по системной аналитике и аналитике 1С. Разработала фронт-системы в СК Росгосстрах и СОГАЗ 8 лет. В настоящий момент системный аналитик в компании «Большая Тройка».

Ждем вас на вебинаре 13 ноября в 15:00 мск!