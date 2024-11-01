Сегодня Роскомнадзор начинает вести перечень блогов и каналов с 10 000+ подписчиков

Федеральный закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ внес с 1 ноября изменения в ФЗ «О связи» и отдельные законодательные акты РФ.

Чтобы попасть в реестр РКН, владельцы таких блогов и каналов с соцсетях должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию.

Если в реестр не включить страницу с более 10 тыс. подписчиков, на ней с 1 января 2025 года запретят размещать предложения о финансировании блогера и сведения о способах такой поддержки. Есть и негативные последствия для пользователей — они утратят возможность делать репосты из этих каналов.

Владельцы соцсетей в течение суток и до выполнения требований должны будут ограничить доступ к блогам, владельцы которых предоставили данные о себе Роскомнадзору.

Если сведения, включенные в реестр, меняются, владелец страницы должен уведомить об этом РКН. Это можно сделать через сайт ведомства или портал Госуслуг.

В первую очередь покончат с анонимностью в соцсетях, включенных в Реестр соцсетей Роскомнадзора: Likee, TikTok, Twitter, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Rutube, Дзен, Twich, Discord и Yappy.

Также с 01.11.2024 владельцы мессенджеров обязаны не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия. Эта мера направлена против мошенников.