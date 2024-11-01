Компании выплатят сотрудникам премии в декабре, чтобы уйти от повышенного НДФЛ

Частные организации планируют перенести выплату годовых премий с января на декабрь, чтобы не облагать эти доходы повышенным НДФЛ с 2025 года. Такое решение не будет нарушением.

25-30% российских компаний приняли решение перенести выплату годовых премий с начала 2025 года на конец декабря 2024. Это позволит не применять к поощрениям повышенные ставки НДФЛ.

Такой подход в основном применяют крупные частные компании, тогда как в государственных организациях все премии привязаны к результатам отчетов: сотрудники получат выплату не раньше марта. Об этом пишет РБК.

С 1 января 2025 года начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ со ставками до 22%. Если премия руководителя составила 55 млн рублей, то в 2024 году он заплатит налог в размере 8,2 млн. Если выплату провести в 2025 году, то НДФЛ составит уже 10,5 млн рублей.

«Учитывая, что расчет совокупного дохода для НДФЛ также включает в себя суммы премий, руководство компаний задумывается о том, чтобы перенести выплату премий на 2024 год как один из способов механизма компенсации недополученного дохода на руки», — сказала директор направления налоговой экспертизы консалтинговой компании НЭО Екатерина Кашина.

Перенос выплат не будут считать правонарушением или злоупотреблением, считает Вадим Зарипов из МЭФ Legal. Минфин принимал во внимание эти издержки при формировании бюджета.

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