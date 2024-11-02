Общепит на УСН в 2025 году сможет не платить НДС

Если в 2024 году доходы ИП или организации на УСН превысят 60 млн рублей, то в 2025 году будет НДС поставке 5%, 7% без права на вычет или 20% с правом на вычет.
Но услуги общепита не облагаются НДС при соблюдении ряда условий:
доход – не более 2 млрд рублей;
доля дохода от общепита – не менее 70%;
среднемесячный размер зарплаты за прошлый год – не ниже средней по отрасли в регионе.
Если эти условия соблюдаются, то на УСН общепиту тоже можно не платить НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письмах от 29.08.2024 № 03-07-07/81842, от 05.09.2024 № 03-07-11/84117.
Таким образом, если доходы в 2024 году менее 60 млн руб., в 2025 году будет автоматическое освобождение от НДС, если доходы свыше 60 млн руб., будет освобождение от НДС по общепиту, если у сотрудников зарплаты соответствуют данным Росстата.
Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы рассказывали тут.
Еще до начала уплаты НДС упрощенцу стоит разобраться в том, какую налоговую ставку выбрать, оставаться ли вообще на УСН, а также узнать, не положены ли ему льготы по НДС в 2025 году. Ответы на все эти вопросы вы найдете в курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 7 400 рублей вместо
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