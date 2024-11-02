Общепит на УСН в 2025 году сможет не платить НДС

У общепита есть льгота по НДС. И она будет действовать не только на ОСНО, но на УСН.

Если в 2024 году доходы ИП или организации на УСН превысят 60 млн рублей, то в 2025 году будет НДС поставке 5%, 7% без права на вычет или 20% с правом на вычет.

Но услуги общепита не облагаются НДС при соблюдении ряда условий:

доход – не более 2 млрд рублей;

доля дохода от общепита ­– не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты за прошлый год – не ниже средней по отрасли в регионе.

Если эти условия соблюдаются, то на УСН общепиту тоже можно не платить НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письмах от 29.08.2024 № 03-07-07/81842, от 05.09.2024 № 03-07-11/84117.

Таким образом, если доходы в 2024 году менее 60 млн руб., в 2025 году будет автоматическое освобождение от НДС, если доходы свыше 60 млн руб., будет освобождение от НДС по общепиту, если у сотрудников зарплаты соответствуют данным Росстата.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы рассказывали тут.