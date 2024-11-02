Минэкономразвития пересмотрит условия господдержки бизнеса

В условиях жесткой денежно-кредитной политики власти хотят сместить фокус внимания с предоставления льготных кредитов на другие меры поддержки предпринимателей.

Заместитель министра экономического развития Полина Крючкова заявила, что в рамках жесткой денежно-кредитной политики нужно менять инструменты государственной поддержки бизнеса. В частности, она не должна сводиться к льготным кредитам.

Также Минэкономразвития хочет пересмотреть приоритетные отрасли, которым доступны преференции, и ограничить продолжительность помощи предпринимателям. Об этом пишут «Известия».

Смысл такой инициативы в том, чтобы снизить количество льготных кредитов и обратить внимание на другие аспекты бизнес-процессов. Субсидирование кредитов приводит к повышению процентных ставок, а также демотивирует самих бизнесменов. Они все больше попадают в зависимость от банковских продуктов.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов объяснил, что сейчас есть проблема мягких бюджетных ограничений, когда защита государства «отвязывает» результаты бизнеса от вложенных усилий. Вторая проблема — компании-зомби, жизнеспособность которых поддерживают кредиторы, банки или акционеры.

Сейчас субсидирование процентных ставок по кредитам стало традиционной мерой господдержки. В последние годы объем таких субсидий превысил сотни миллиардов рублей. Однако рост ключевой ставки усложняет прогнозы по выплатам кредитов, а это требует пересмотра льготных программ.