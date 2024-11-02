В 2024 году вкладчики заработают на процентах до 4 трлн рублей

Клиенты банков со вкладами и накопительными счетами по итогам 2024 года получат процентный доход свыше 6 трлн рублей.

Россияне в 2024 году получат проценты по вкладам в размере 3,8-4 трлн рублей. Если учесть выплаты по накопительным счетам, то процентные доходы превысят 6 трлн рублей. Это в два раза больше результатов прошлых лет.

В период пандемии клиенты банков активно обналичивали сбережения, но уже второй год подряд эти финансы возвращаются в банковский сектор. С января по октябрь 2024 года денежные средства населения на счетах выросли на 15%, в годовом выражении — на 27%. Об этом пишут «Известия».

Также на популярность вкладов влияет рост ключевой ставки и доходности по депозитам. Например, можно получить до 25% годовых, если выполнить условия промоакций. Средняя доходность по депозитам в 2024 году составила 17,54%.

За десять месяцев средства населения в банках выросли на 6,7 трлн рублей. Капитализацию процентов в первом полугодии оценивают в 1,5 трлн рублей, а во втором — 2,5 трлн. Всего вкладчики заработают до 4 трлн.

Минфин ожидает, что в 2025 году налог со вкладов превысит 251 млрд рублей, а в 2026 — 262 млрд.