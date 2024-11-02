На Госуслугах открыли регистрацию блогеров

Только после регистрации блогеры смогут легально размещать рекламу в своих каналах, где больше 10 тысяч человек.

На портале Госуслуги начал работать сервис по регистрации владельцев каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией свыше 10 тыс. человек. Блогеры должны предоставить информацию о себе, затем сведения включат в специальный перечень Роскомнадзора.

«Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Блогер должен заполнить специальную форму и указать минимальный объем сведений о себе и своем канале, а также контактные данные. Заявке присвоят уникальный номер, который нужно в течение трех дней разместить в закрепленном сообщении или в описании канала. Так Роскомнадзор сможет подтвердить принадлежность канала.

Затем регулятор в течение 10 дней включит ресурс в перечень, а блогеру придет уведомление в личном кабинете на Госуслугах. Как только канал попадет в реестр, в описании нужно разместить уникальную ссылку на реестр РКН. По ней другие пользователи смогут проверить, действительно ли сообщество есть в списке.