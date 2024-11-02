Райффайзенбанк назвал ошибкой заявление о продаже долларов в банкоматах

Информация о покупке валюты через банкоматы не предназначалась для широкой аудитории. Ее разместили на сайте из-за технической ошибки.

Представители Райффайзенбанка опровергли заявление о начале продажи долларов в нескольких банкоматах Москвы. Публикация страницы на сайте была технической ошибкой.

«Мы приносим извинения за возникшее недоразумение. Клиенты могут снимать наличные рубли в банкоматах сети как обычно. Обмен валют доступен в онлайн-банке или мобильном приложении Райффайзен Онлайн, а покупка — в клиентских офисах», — сказали в пресс-службе банка.

Банкоматы кредитной организации могут работать только с рублями, а валютные операции пока что тестируются. Информация о проведении пилотных испытаний появилась с опережением и не предназначалась широкому кругу лиц.

Недавно мы писали, что Райффайзенбанк в своих банкоматах будет выдавать наличные доллары. В обмен с карты «Мир» спишут эквивалентную сумму в рублях.