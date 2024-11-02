Налоговики советуют заблаговременно отправлять уведомление на уменьшение налога по ПСН на взносы

Уменьшить налог по ПСН на страховые взносы (фиксированные и за работников) можно, подав уведомление по форме КНД 1112021.

Направить такое уведомление лучше как минимум за 20 рабочих дней до срока уплаты налога по ПСН. Такую рекомендацию дает региональное УФНС.

Таким образом, если следовать данным рекомендациям, то направить уведомление на уменьшение патентного налога со роком уплаты 31.12.24 надо до 3 декабря 2024 года.

Напомним, уменьшать налог по ПСН на фиксированные взносы ИП можно без их уплаты.

В 2024 году можно уменьшить налог по ПСН на:

фиксированные взносы за 2024 год;

взносы 1% за 2023 год (если не использовали их для уменьшения в 2023 году);

взносы 1% за 2024 год.

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы, смотрите здесь.