Вектор рассылок фейковых постановлений о возбуждении уголовных дел сместился с юридических на физических лиц

Распространены мошеннические схемы, в которых на корпоративную почту поступают поддельные документы от правоохранительных органов о проверке режима секретности или возбуждении уголовного дела.

По данным экспертов проекта «Антимошенник» РАНХиГС, на которые ссылается телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции», в России возросло количество мошеннических рассылок такого рода в личные аккаунты граждан.

К сообщениям прилагается «скан» постановления о возбуждении уголовного дела.

МВД предупреждает: даже если в постановлении указаны ваши персональные данные, не стоит верить таким сообщениям.

Правоохранительные органы никогда не используют электронную почту или мессенджер для уведомления лица о возбуждении уголовного дела.

В случае получения подобного сообщения его следует проигнорировать, не открывать, не проходить по ссылкам и не вступать в диалог с преступником.

Поддельный документ с персональными данными физлица говорит о том, что они утекли в сеть. Необходимо приготовиться к наплыву мошенников, сменить пароли во всех важных сервисах, настроить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и банковских приложениях.