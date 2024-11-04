РСПП опубликовал мониторинг состояния российской экономики и деятельности компаний за 3 квартал 2024 года

36,6% респондентов сообщили, что именно несоблюдение обязательств по выплате средств ограничивало работу компании. В прошлый отчетный период доля этого варианта была значимо ниже – 22,1%.
О продолжающемся ухудшении условий поставки сырья и комплектующих заявила четверть опрошенных предприятий.
Сложности с доставкой, проблемы с транспортировкой закупаемой продукции (в т. ч. удлинение сроков доставки, рост тарифов, отказы в страховании грузов и т. д.) мешали также примерно четверти организаций – 23,3%.
Невозможность оснастить организацию новым оборудованием и технологиями из-за ограничения импорта, недостаток оборотных средств и валютная нестабильность ограничивали деятельность более пятой части опрошенных — 21,9%.
Чуть реже – в 20,5% случаев – компании жаловались на невозможность проводить международные платежи с иностранными контрагентами.
Резкий рост цен на отечественную продукцию затронул по итогам 3 квартала 17,8% компаний, а рост цен на импортную и пересмотр цен контрактов – 12,3%.
Санкции западных стран оказали негативное влияние на работу 16,4% компаний.
Снижение спроса и рост фискальной нагрузки почувствовали на себе по итогам отчетного периода 12,3% организаций. Недоступность заемных средств ограничивала деятельность 11% опрошенных предприятий.
Сокращение инвестиционных программ или их перенос на более поздний срок мешало работе 8,2% компаний. Такую же долю составил ответ — «проблемой в III квартале стали задержки платежей в банках».
РСПП указывает, что около десятой части всех компаний не сталкивались в отчетный период с какими-либо проблемами, влияющими негативно на финансовые показатели и экономическое положение.
По сравнению с результатами за 2 квартал, выросла острота проблем из-за ухудшения условий транспортировки продукции, нестабильности на валютном рынке и роста цен на отечественную и импортную продукцию.
Одновременно компании несколько реже сталкивались с невозможностью оснастить предприятие новым оборудованием или технологиями из-за запретов на импорт, с невозможностью проводить платежи с иностранными контрагентами. Также снизилась актуальность проблемы недостатка оборотных средств.
Несколько участников дали свой ответ на вопрос о проблемах, которые мешают работе компаний: это дефицит кадров, высокая ключевая ставка ЦБ.
Основной мерой повышения эффективности в текущих условиях две трети назвали дальнейшее сокращение расходов компаний.
Повысить цены на продукцию собираются в ближайшей перспективе 22,5% организаций. И ни один из участников опроса не указал ответ «в планах снижение цен».
Большинство компаний, которые планируют сокращать расходы, – 80,9% – собираются уменьшить затраты на административные и хозяйственные нужды. Почти половина (48,9%) будет сокращать расходы на потребляемые услуги — консалтинг и т. д.
14,9% участников опроса сообщили, что их организации намерены уменьшить расходы на персонал: сократить наем, перевести на неполное рабочее время.
Начать дискуссию