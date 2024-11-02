Челябинский «Завод Роботов» получил первый технологический кредит ВТБ

Первый технологический кредит ВТБ в размере 2 млрд рублей под поручительство ВЭБ.РФ в рамках механизма «Фабрика проектного финансирования» предоставлен Челябинскому «Заводу Роботов».

Проект «Завод Роботов» предполагает организацию серийного производства промышленных роботов-манипуляторов для импортозамещения такой продукции на рынке. Предприятие одним из первых в России занялось серийным производством и сборкой промышленных роботов. К настоящему моменту идет выпуск предсерийных и опытных образцов. При выходе на полную мощность завод планирует выпускать до 740 роботов в год грузоподъемностью до 120 кг.

«Темпы роста инвестиций не должны снижаться, поэтому Минэкономразвития вместе с ВЭБ.РФ разработало набор инструментов, которые позволяют инвесторам справиться с высокой стоимостью кредитных средств. Это „Фабрика проектного финансирования“ и таксономия технологического суверенитета. Оба инструмента упрощают бизнесу доступ к банковским кредитам. Кредит „Заводу Роботов“ выдан по линии технологического суверенитета для приоритетных отраслей под поручительство ВЭБ.РФ в рамках „Фабрики проектного финансирования“», — отметила директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Наталья Морщихина.

Заместитель гендиректора ООО «Завод Роботов» Александр Горькуша подчеркнул, что благодаря механизму льготного финансирования проектов технологического суверенитета предприятие реализует новый, востребованный на российском рынке проект — Организация серийного выпуска отечественных промышленных роботов-манипуляторов.

Программа поручительств для реализации проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ запущена в декабре 2023 года. ВЭБ.РФ предоставляет промышленным предприятиям поручительства по кредитам на реализацию инвестпроектов в размере 10-50% от полной суммы кредита сроком от 4 до 16 лет. На них могут претендовать проекты стоимостью от 1 млрд до 20 млрд рублей, при этом собственные средства должны составлять не менее 20%.

Ранее мы сообщали, что кабмин дополнительно поддержал крупные инвестпроекты.