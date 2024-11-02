Для продления полномочий директора компании сдают в банк незаверенный протокол собрания

С 1 сентября 2024 года изменились правила внесения в ЕГРЮЛ сведений о директоре организации. Решение учредителей по этому вопросу должно быть нотариально заверено.

Между тем в случае продления полномочий действующего директора банки принимают протоколы, незаверенные нотариусом.

Обсуждение этой темы идет в нашем telegram-канале Красный уголок бухгалтера.

В то же время продление полномочий директора с точки зрения закона об ООО — это назначение ЕИО, отмечают участники обсуждения. А для назначения нужно нотариальное заверение.

Пока банки довольствуются незаверенными протоколами — делятся свои опытом коллеги. Но некоторые организации на всякий случай заверяют продление полномочий директора нотариально.

А вы после 1 сентября проходили процедуру продления полномочий директора? Поделитесь своим опытом.