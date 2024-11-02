Для продления полномочий директора компании сдают в банк незаверенный протокол собрания

Между тем в случае продления полномочий действующего директора банки принимают протоколы, незаверенные нотариусом.
Обсуждение этой темы идет в нашем telegram-канале Красный уголок бухгалтера.
В то же время продление полномочий директора с точки зрения закона об ООО — это назначение ЕИО, отмечают участники обсуждения. А для назначения нужно нотариальное заверение.
Пока банки довольствуются незаверенными протоколами — делятся свои опытом коллеги. Но некоторые организации на всякий случай заверяют продление полномочий директора нотариально.
А вы после 1 сентября проходили процедуру продления полномочий директора? Поделитесь своим опытом.
Комментарии1
Для банка достаточно будет выписки из ЕГРЮЛ и листа записи из ФНС