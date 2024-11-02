Если доход от продажи транспорта не облагается НДФЛ, то можно не подавать налоговую декларацию

Минфин напоминает, что если доход от продажи транспорта не облагается НДФЛ, то человек может не подавать налоговую декларацию по НДФЛ в отношении такого дохода

Такая позиция есть в письме Минфина России от 02 августа 2024 года № 03-04-05/72347.

Среди прочего, люди платят НДФЛ на основе тех сумм, которые они получают от продажи имущества, которое им принадлежит. Иногда доходы от продажи имущества не облагаются НДФЛ.

К примеру, некоторые доходы, получаемые людьми от продажи транспортного средства, освобождаются от налогообложения. Так бывает, когда такое транспортное средство находилось в собственности человека 3 года и более.

Еще в налоговом кодексе есть правило, что люди вправе не указывать в налоговой декларации по НДФЛ те доходы, которые не подлежат налогообложению.

Это значит, что если транспортное средство находилось в собственности человека 3 года и более, то человек вправе не подавать налоговую декларацию по НДФЛ в отношении доходов от продажи такого транспортного средства.

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