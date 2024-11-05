Кабмин: жители Украины смогут регистрироваться в качестве самозанятых

Сенатор предложил запретить платить налог на профессиональный доход всем иностранцам, кроме жителей ЕАЭС. Однако правительство выступило против.

Правительство не согласилось с инициативой сенатора Андрея Кутепова запретить жителям Украины регистрироваться в качестве самозанятых в России.

«Запрет создаст дополнительную напряженность, и люди уйдут в теневой сектор, откуда их будет сложно вернуть», — сказал директор центра стратегических коммуникаций Центра стратегических разработок (ЦСР) Владимир Дробышевский.

Кутепов предлагал запретить применять налог на профессиональный доход всем иностранцам, кроме жителей стран ЕАЭС.

Налог на профессиональный доход появился с 2019 года, для граждан Украины он действует с 2023 года. Специальный режим для самозанятых позволяет платить налоги по ставке 4-6%, вести автоматический учет доходов и выдавать заказчикам чеки в мобильном приложении.

В 2025 году лимит доходов самозанятых хотят увеличить с 2,4 до 3,6 млн рублей. Еще больше самозанятых смогут работать легально, а число отчислений в бюджет вырастет.