Минфин: процедура передачи федерального имущества в аренду неэффективна, готов проект ее упрощения

Росимущество и Минфин подготовили порядок, упрощающий процедуру согласования передачи в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями, в том числе для размещения малогабаритного оборудования — банкоматов, платежных терминалов, торговых аппаратов, ландроматов.

Какие предложения подготовлены по упрощению передачи в аренду недвижимого федерального имущества, рассказал руководитель Департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов.

По его словам, установленная процедура передачи федерального имущества в аренду неэффективна.

Проект постановления предусматривает:

утверждение исчерпывающего перечня документов, которые необходимо представить для согласования договора аренды, и установление исчерпывающего перечня оснований для отказа в согласовании сделки;

срок для подготовки и представления федеральным органом-учредителем в Росимущество проекта решения о согласовании договора аренды — 30 календарных дней со дня поступления документов от учреждения;

сокращение срока рассмотрения Росимуществом соответствующего проекта решения с 30 до 15 рабочих дней, а если в комплекте документов есть отчет независимого оценщика и положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков на него – до 5 календарных дней.

Проект также предусматривает при соблюдении ряда условий самостоятельное согласование (до 15 кал. дней) федеральным органом-учредителем, наделенным полномочиями собственника в отношении имущества подведомственных учреждений, заключаемых ими договоров аренды малых площадей (до 2,5 кв. м) на срок не более 5 лет для размещения малогабаритного оборудования, а также исчерпывающий перечень оснований для отказа в таком согласовании.