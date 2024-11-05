Дан старт обучению управленческих кадров по Президентской программе

По информации Минэкономразвития, собственники бизнеса, а также руководители высшего и среднего звена будут проходить профессиональную переподготовку по укрупненной группе специальностей «Экономика и управление» в течение 9 месяцев. Обучение первых групп уже стартовало в Санкт-Петербурге, Кемеровской и Липецкой областях.

Обучение по Президентской программе проходит по разным направлениям:

основы управления инновационным развитием и предпринимательством, стратегическое развитие компаний — в Санкт-Петербурге;

стратегический менеджмент в условиях цифровой трансформации — в Кемеровской области.

«В 2024-2025 годах обучение по Президентской программе пройдут 2 тыс. управленцев из 62 регионов. Ее задача — создать образовательную среду, способствующую развитию лидерских навыков и стратегического мышления, а также приобретению опыта реализации проектов. Программа ориентирована на конкретные потребности предприятия и экономики региона в целом», — отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Участниками Президентской программы стали представители обрабатывающих производств, машиностроения, строительства, информации и связи, легкой промышленности, оптовой и розничной торговли.

Выпускники программы могут принять участие в зарубежных стажировках.